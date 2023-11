Lupi in azienda agricola vicino al parco piemontese La Mandria

La Cia Agricoltori delle Alpi lancia l'allarme dopo un raid dei lupi alle porte del parco regionale La Mandria, nel territorio del Comune di Druento, nel Torinese. E' stato attaccato un gregge davanti alla stalla di un'azienda agricola, una capra gravida è morta, un'altra è rimasta ferita: l'intervento dei proprietari e dei cani da guardia dell'allevamento ha poi messo in fuga i lupi ed evitato altre conseguenze. "Il lupo continua a essere super protetto, mentre le nostre mandrie sono allo sbaraglio - dice il presidente della Cia Agricoltori delle Alpi, Stefano Rossotto - i pastori non possono difendersi, i cani da guardiania rischiano di essere loro stessi un pericolo e gli abbattimenti selettivi non vengono presi in considerazione. Così non si può andare avanti: in Francia lo hanno capito e si sono organizzati, in Italia non ancora, purtroppo".