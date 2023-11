Controlli di polizia alla movida torinese, 155 identificati

Controlli di polizia la scorsa notte nelle zone interessate dalla movida a TORINO: 155 persone sono state identificate, due sono state denunciate e 8.700 euro è il totale delle sanzioni amministrative emesse, che riguardano assembramenti, somministrazione non autorizzate o vendita di alcolici a minorenni e carenze igieniche. I controlli, a cui hanno partecipato polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, si sono concentrati in piazza Vittorio Veneto, zona Murazzi, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, piazza Santa Giulia, via Cesare Balbo, via Pescatore, via Catania/Lungo Dora Firenze, via Dei Mille e via Baretti.