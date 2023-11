In Piemonte 50 milioni per salvaguardia lavoratori auto e spazio

"Nell'ottica di riconversione e riqualificazione industriale, la Regione ha stipulato un accordo di programma con il ministero per lo Sviluppo economico che ha reso disponibili 50 milioni per le imprese nei settori automotive e aerospazio. Ed è già partita la richiesta per avere altri 40 milioni per soddisfare tutte le richieste pervenute". Così l'assessore all'industria del Piemonte, Andrea Tronzano, in risposta a un'interrogazione di Monica Canalis (Pd) che domandava quali fossero le iniziative per salvaguardare i posti di lavoro piemontesi nel settore automotive. Secondo l'Anfia infatti, la decisione europea di interrompere dal 2035 la vendita di auto a combustione interna comporterà la perdita in Italia di 73mila posti di lavoro, compensata solo in parte dai 6mila posti di lavoro previsti con le nuove attività. Fra le iniziative, ha spiegato Tronzano, anche "la realizzazione di un Centro di ricerca applicata per il settore automotive e la mobilità sostenibile". È stata inoltre commissionata all'Ires un'indagine sull'impatto che la transizione elettrica avrà sulla filiera della componentistica auto.