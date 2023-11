Urso, intelligenza artificiale necessaria a industria del futuro

"L'industria del futuro dovrà inevitabilmente utilizzare l'intelligenza artificiale come estensione dell'intelligenza naturale e dovrà accadere in ogni ambito dell'industria italiana. Proprio per questo ci apprestiamo a lanciare il progetto transizione 5.0 con un investimento di circa 12 miliardi di euro nel 2024 e 2025". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della visita nello stabilimento Leonardo a Pomigliano d'Arco (Napoli), dove è stato presentato il progetto Nemesi per l'innovazione tecnologica e l'impiego dell'intelligenza artificiale. Il progetto ha ottenuto 59milioni di euro di finanziamenti statali. "Il Governo italiano - ha proseguito - ha deciso di realizzare uno dei G7 dei vertici globali che si svolgerà il prossimo anno, proprio sull'intelligenza artificiale e sulle nuove frontiere tecnologiche dell'economia digitale. La sfida dell'intelligenza artificiale vede il governo italiano al centro: abbiamo appena deciso di istituire a Torino la fondazione per l'intelligenza artificiale soprattutto per le ricadute che essa può avere nel sistema dell'automotive e dell'aerospazio e abbiamo deciso di realizzare in questa manovra economica un collegato che sarà quindi definito nei mesi successivi cioè una legge quadro sull'IA e sulle sue frontiere".