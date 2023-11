Manifestazione per Comdata a Ivrea, lavoratori a rischio

Presidio dei lavoratori Comdata, questa mattina, di fronte al municipio di Ivrea (Torino) in vista della scadenza della commessa Aria. Venticinque i posti a rischio. Una delegazione sindacale è stata ricevuta in municipio dal sindaco Matteo Chiantore. Presenti il consigliere della Città metropolitana, Sonia Cambursano, e il consigliere regionale Pd, Alberto Avetta. "Le aziende che si sono aggiudicate la gara d'appalto Aria-Regione Lombardia non si sono più presentate venendo meno alle garanzie date inizialmente e negando il diritto alla clausola sociale - spiega Avetta - il presidente della Regione, Alberto, Cirio e l'assessora Elena Chiorino devono attivarsi con la Regione Lombardia affinché venga applicata la clausola e salvaguardati tutti i 69 posti del call center Comdata, di cui 25 a Ivrea". Avetta, così come il sindaco Chiantore, ha poi sottolineato la necessità di guardare a tutto il settore delle telecomunicazioni che sta vivendo un periodo di forte crisi con forti ripercussioni proprio in Canavese. I sindacati, su questo tema, hanno inviato proprio ieri un documento unitario a Cirio e oggi sono stati convocati da Comdata.