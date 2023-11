Fondi Ue al Piemonte per attuazione Green Deal

Offrire assistenza tecnica, finanziaria e legale onnicomprensiva all'amministrazione pubblica per raggiungere gli obiettivi del Green Deal in Piemonte, tra cui aumentare il tasso di rinnovamento energetico degli edifici pubblici, accelerare la transizione dal gas naturale alle rinnovabili e ridurre la spesa corrente nel bilancio pubblico. E' il fine del progetto "Servizio di assistenza globale per investimenti a basso consumo energetico verso un settore pubblico 'fossil free'" coordinato dalla Regione Piemonte, selezionato tra i 171 progetti finanziati dall'Ue, nel contesto del programma Life. La Regione Piemonte intende istituire un servizio di sportello unico per sostenere circa 30 organizzazioni pubbliche nella ristrutturazione di circa 100 edifici pubblici attivando investimenti in energia sostenibile per circa 50 milioni di euro. Per raggiungere questi risultati saranno inoltre valutati gli investimenti necessari per ridurre la domanda di energia degli edifici e per utilizzare fonti di energia rinnovabili per coprire il fabbisogno energetico rimanente. Saranno infine definite le soluzioni finanziarie per l'attuazione delle opere, saranno avviate 5 procedure di appalto congiunte e messo in atto il modello di business per la sostenibilità del servizio nel lungo periodo. Il progetto, per un valore totale di 1,4 milioni di euro, ha ricevuto un cofinanziamento di 1,3 milioni di euro da parte dell'Ue.