Fornero, "pensioni reggono se si inverte il trend demografico"

"Il sistema pensionistico reggerà solo se avremo invertito il trend demografico": lo ha affermato l'ex ministra del Lavoro e docente di economia politica all'università di Torino, Elsa Fornero, nel corso della trasmissione radiofonica "Giù la maschera" su Rai Radio1. "Siamo nella situazione in cui i giovani, che numericamente scendono rispetto alla popolazione anziana, sono aiutati dai nonni che hanno pensioni", ha detto Fornero: "Questa è una patologia del sistema, in cui le giovani generazioni per mancanza di adeguate occasioni di lavoro devono rifarsi alla ricchezza cumulata dagli anziani e anche al loro reddito. E' inutile che ci giriamo intorno: il sistema pensionistico reggerà solo se avremo invertito il trend demografico, che oggi è fortemente in recessione. Oggi la popolazione italiana diminuisce e il peso della popolazione anziana sul totale cresce. Inoltre - ha proseguito - i giovani devono avere la possibilità di svolgere un lavoro adeguato e un salario adeguato. Perché solo così si innesta un circolo positivo e possiamo salvare lo Stato sociale. Altrimenti lo Stato sociale muore perché non ci sono le basi per tenerlo in piedi".