Terzo Valico: Rixi, eseguito 86% dei lavori

"Il Governo si è impegnato per affrontare le difficoltà sulla realizzazione della più grande opera ferroviaria in Europa. I fondi saranno quelli del Pnrr e proprio questo vincolo spingerà le aziende coinvolte per procedere speditamente sulla chiusura dell'opera. Siamo all'86% dei lavori eseguiti e nei prossimi mesi saremo al 90. Manca pochissimo". Ad affermarlo, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo ai cantieri di Val Lemme e Radimero del Terzo Valico dei Giovi. Un'occasione per constatare direttamente l'avanzamento dei lavori, nonostante le difficoltà emerse dalla configurazione geologica delle gallerie. "Abbiamo constatato le difficoltà oggettive e la complessità dello scavo di questa parte di galleria - spiega il commissario Calogero Mauceri - e per questo ringraziamo i tecnici e le maestranze, che ogni giorno si impegnano per proseguire nella realizzazione di un'opera così difficile. Da parte nostra dobbiamo garantire, prima di tutto, la sicurezza". "Gli scavi negli ultimi mesi - ha aggiunto - sono proseguiti nonostante le difficoltà geologiche riscontrate". Nel DL 104/2023 (decreto Asset) sono state inserite specifiche disposizioni per superare le difficoltà contrattuali e accelerare i lavori. A tal fine sono stati aggiunti ulteriori 700 milioni di euro per la realizzazione delle varianti tecniche (conseguenti alla nuova normativa tecnica e di sicurezza) e di sorpresa geologica. "Le gallerie del Nodo di Genova - afferma Nicola Meistro, Senior Executive Operations Rail del Gruppo Webuild - sono state completate ed entro 15-18 mesi, sulla base delle attuali previsioni, saranno ultimati gli scavi di quella che sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia".