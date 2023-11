Sanità: Valle, pazienti abbandonati a pronto soccorso ospedale Maria Vittoria

"Pronto soccorso affollato e pazienti abbandonati in attesa". Questa è la denuncia del vicepresidente del consiglio regionale piemontese e consigliere del Partito Democratico Daniele Valle, che parla di una situazione di sovraffollamento dell'ospedale Maria Vittoria di Torino. "Diversi cittadini mi hanno segnalato la grave situazione che in questi giorni si registra con persone ammassate nelle stanze e nei corridoi, in barella e non solo, mentre il personale sanitario stremato fa i salti mortali per garantire cure e assistenza", racconta Valle che riferisce la vicenda che riguarda una ultranovantenne che sarebbe "stata parcheggiata da sei giorni, senza diagnosi, in attesa di un posto in qualche reparto".