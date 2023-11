Opere pubbliche e messa in sicurezza in Piemonte, 3,2 milioni

La Regione Piemonte rafforza il suo impegno a sostegno dei Comuni erogando oltre 3,2 milioni per interventi di ripristino infrastrutture, recupero sul patrimonio pubblico, sistemazione della viabilità comunale e messa in sicurezza del territorio. Lo stanziamento è a valere sulla legge regionale 38/78, a conferma del costante impegno della Regione a supporto degli enti locali. Sono 62 gli interventi finanziati nei Comuni piemontesi che hanno subito danni in seguito di eventi meteorologici, o che dovranno intervenire per prevenire situazioni di criticità. "Questa giunta continua a garantire il necessario sostegno economico e finanziario ai Comuni che non riuscirebbero da soli a fronteggiare i danni subiti a causa di calamità naturali" dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alle Opere pubbliche e infrastrutture, Marco Gabusi. "Questa iniziativa non solo dimostra la prontezza nel rispondere alle sfide emergenti, ma sottolinea anche l'assidua collaborazione tra la Giunta e gli Enti Locali, che lavorano insieme per la sicurezza dei cittadini e del territorio" aggiungono presidente e assessore. Il 2023 si è rivelato un anno caratterizzato da forti eventi calamitosi di estensione ridotta seppur di grande potenza, basti ricordare le grandinate estive e l'esondazione a Bardonecchia: in tutti questi casi il sistema Piemonte si è dimostrato efficace e sicuro. Gli interventi si suddividono in undici per i Comuni della Provincia di Alessandria per un totale di circa 300mila euro, dodici per i Comuni della Provincia di Asti per oltre 415mila euro, un intervento per il Comune di Campiglia Cervo nel Biellese per 65mila euro, 14 per i Comuni del Cuneese per un ammontare complessivo di 1,1 milioni di euro circa, cinque per i Comuni della Provincia di Novara per oltre 400mila euro, 14 saranno gli interventi per i Comuni del Torinese per un importo totale di 755mila euro, due destinati ai Comuni del Vco per un importo di circa 33mila euro e quattro per i Comuni della provincia di Vercelli per un totale di oltre 165mila euro.