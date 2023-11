Bolla (Atc Piemonte centrale), massima attenzione a abusivismo

Quella delle occupazioni abusive delle case popolari è stata una delle tematiche affrontate oggi dal presidente dell'Atc (Agenzia territoriale per la casa) del Piemonte centrale, Emilio Bolla, nel primo incontro istituzionale con il nuovo prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, al quale sono state illustrate le attività dell'ente, che si occupa della gestione di 28.771 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio della città metropolitana. Bolla, spiega una nota, ha evidenziato in particolare le problematiche legate alle occupazioni abusive, "manifestando apprezzamento per le iniziative coordinate dalla prefettura per contrastare il fenomeno e ribadendo l'importanza del rispetto della legalità e dell'intervento sociale nei quartieri popolari". Il presidente ha inoltre ribadito "l'impegno di Atc a collaborare con prefettura e forze dell'ordine per contribuire a promuovere iniziative di inclusione sociale e rigenerazione urbana sul territorio, per migliorare le condizioni di vita nei quartieri più vulnerabili della città". "Ho confermato al prefetto Cafagna - sottolinea Bolla - la volontà della nostra agenzia di sviluppare una collaborazione sempre più proficua, volta a rispondere efficacemente alle esigenze abitative della comunità torinese e a promuovere il benessere sociale attraverso la diffusione di politiche abitative inclusive e sostenibili".