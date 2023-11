Piemonte factory, 8 corti girati nelle 8 province del Piemonte

Otto cortometraggi di 12 minuti per ognuna delle province piemontesi. Sono le opere finaliste, viste oggi al Torino Film Festival realizzate da giovani registi under 30 che hanno partecipato, per il secondo anno a Piemonte Factory, ideato dall'Associazione Piemonte Movie, con il sostegno della Regione Piemonte, promosso da Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema - Torino Film Festival, Agis, Anec, con la partecipazione dei capoluoghi di provincia piemontesi e la collaborazione della piattaforma Streeen e di eHabitat.it. La selezione delle otto giovani troupe protagoniste è il frutto di un contest che ha visto la partecipazione di 24 teaser da tre minuti ciascuno, provenienti da tutto il Piemonte. Superata la prima fase, le squadre di lavoro prescelte hanno partecipato ai laboratori collettivi allestiti presso la Film Commission Torino sotto la direzione artistica di Daniele Gaglianone. Un progetto, come ha spiegato il responsabile di Piemonte Movie, Alessandro Gaido, che mette insieme la ricerca di nuovi talenti nel settore cinematografico e la promozione del territorio in chiave cinematografica. Il vincitore del Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio (2.500 euro) verrà proclamato nella giornata finale del Tff, il 2 dicembre. I film verranno inoltre proposti in distribuzione a tutti gli esercenti piemontesi e il vincitore sarà inserito d'ufficio nel programma della manifestazione Movie Tellers - La carovana del Cinema. I cortometraggi sono stati tutti girati, come da statuto del bando, almeno per l'80% sul territorio regionale. I temi sono i più diversi, si va da opere fantasy, a lavoro intimisti. "Una vera factory per giovani registi", commenta Gaido.