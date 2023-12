Welfare aziendale, finanziati 9 progetti nelle aziende sanitarie

Sono 9 le aziende piemontesi che si sono aggiudicate il finanziamento previsto nel bando di welfare aziendale, emesso dalla Regione Piemonte, Servizi per la prima infanzia nelle aziende sanitarie e ospedaliere piemontesi con uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro. la creazione di progetti o l'ampliamento di quelli esistenti a favore dell'infanzia. I fondi andranno al Mauriziano di TORINO, al Santa Croce e Carle di Cuneo, alle Asl di Biella, Vercelli, Città di TORINO, Vco, Asti, Cuneo 2 e Novara. "Uno dei problemi che affligge il sistema sanitario pubblico piemontese - spiega Chiara Caucino, l'assessore regionale alla Famiglia e alle Pari Opportunità, che ha proposto il bando è la carenza di personale qualificato, dovuta anche alla difficoltà di conciliare la vita lavorativa e familiare. Molti operatori sanitari, infatti, sono costretti a scegliere fra la propria carriera e la cura dei propri figli, o a ricorrere a soluzioni costose e precarie per l'assistenza all'infanzia". "Questo fenomeno - prosegue Caucino - ha conseguenze negative sia per la qualità dei servizi sanitari offerti alla popolazione, sia per il benessere e la soddisfazione dei lavoratori. In questo modo miriamo a incentivare la permanenza e l'attrazione del personale sanitario nelle strutture pubbliche, contribuendo a migliorare il clima organizzativo e la motivazione dei dipendenti". Il bando, pubblicato ad agosto, si inserisce nel Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.