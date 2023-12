Chi studia da rettore

Dicono che… mentre il rettore Stefano Geuna s’affida a tutte le sue doti diplomatiche e di moral suasion per evitare la Caporetto sull’approvazione nuovo statuto dell’Università di Torino, dopo che molti anche influenti dipartimenti hanno espresso parere negativo, a Giurisprudenza già si stia pensando al prossimo mandato. E mentre pare ormai acquisita la candidatura unica e unitaria della professoressa Annamaria Poggi (foto), a capo del dipartimento, l’attuale direttore Raffaele Caterina stia studiando proprio da rettore, in ossequio alla tradizionale alternanza tra medici e giuristi. Non è l’unico però. Sulla sua strada potrebbe trovare, infatti, la vice-rettrice Laura Scomparin, anche lei da Giurisprudenza. Mancano ancora due anni alle urne del 2025, ma le grandi manovre, nell'ateneo, sono già iniziate.