Cirio, anche il Piemonte può percorrere la strada dell'autonomia

"In Valle d'Aosta siete campioni di autonomia, noi vi guardiamo dal Piemonte con ammirazione e anche con un po' di emulazione. Perché finalmente questo governo, diversamente dai precedenti, ha voluto scrivere delle regole per chi vuole attuare la Costituzione nella sua parte relativa all'autonomia differenziata. Quindi dà la possibilità anche a noi di percorrere la strada dell'autonomia". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto al congresso regionale di Forza Italia Valle d'Aosta. "Ci dà la possibilità - ha proseguito -, e l'abbiamo fatto tra l'altro mercoledì a Bruxelles insieme ai vostri rappresentanti del governo regionale, di difendere anche l'autononomia delle regioni nelle nuove politiche di coesione che stanno definendo a Bruxelles". "Quindi noi regioni - ha detto Cirio - dobbiamo essere molte attente, perché la coesione si fa con le regioni, non con i governi". "Poi ben venga - ha aggiunto - il controllo nazionale per le regioni che non spendono, non accade qui, non accade al Nord, ma abbiamo regioni che hanno avanzi di spesa nel cassetto per miliardi di euro".