Urso, per tessuto imprenditoriale a disposizione 13 miliardi

"Nel prossimo biennio tra risorse Pnrr e risorse nazionali metteremo a disposizione di tutto il tessuto imprenditoriale quasi 13 miliardi da investire in digitalizzazione ed efficientamento energetico". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un saluto inviato per l'inaugurazione di Artigiano in Fiera, aperto da oggi al 10 dicembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. "Vorrei cogliere questa occasione per condividere un messaggio di riconoscimento per il settore che da sempre caratterizza le nostre produzioni a livello mondiale - ha aggiunto - Le piccole imprese sono il cuore pulsante della nostra economia nonché un simbolo vivido dell'innovazione e della creatività italiana". "In questo momento di trasformazione globale - ha concluso - e anche grazie al piano Mattei per la Africa si apriranno nuove opportunità per tutto il made in Italy".