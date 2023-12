Controlli dei carabinieri alla movida, 3 denunciati a Torino

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Torino durante un servizio notturno disposto in questo weekend per contrastare i reati predatori commessi dalle baby-gang. Uno dei denunciati, un 28enne, era già sotto il regime del Daspo urbano nella zona di Piazza Santa Giulia fino al 2025. Il 28enne è stato sorpreso in violazione del provvedimento in via Guastalla, all'angolo con Via Balbo, dove si trovava in compagnia di altri pregiudicati. Parallelamente, un 19enne, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Torino, e un 26enne sono stati anch'essi denunciati. Entrambi sono stati fermati in Piazza Santa Giulia dopo aver aggredito un giovane senza motivo apparente. La vittima è stata assalita con spinte e con il tentativo di strappare violentemente i due orecchini dalle sue orecchie, senza l'intento di rubarli ma al solo fine di infliggere lesioni. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Gradenigo dove è stato refertato con una prognosi di sette giorni. Complessivamente, durante l'operazione notturna, sono state controllate 27 persone.