Controlli di polizia nelle vie della movida, 90 identificati

Novanta persone identificate, sei locali controllati con quattro multe amministrative per violazione di norme igienico sanitarie e occupazione di suolo pubblico e tre per detenzione di sostanze stupefacenti. E' il bilancio dei controlli congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della movida, a Torino. L'attività la scorsa sera si è concentrata nel quartiere San Salvario e in Piazza Santa Giulia, Piazza Vittorio Veneto, via Baretti e vie limitrofe.