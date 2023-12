Famiglia avvelenata da monossido carbonio, grave un 73enne

Un caso di avvelenamento da monossido di carbonio è avvenuto nella provincia di Biella, a Cavaglià. Un uomo di 73 anni è in ricoverato in ospedale a Biella, con un code rosso. Residente ad Alice Castello, si trovava, in compagnia della moglie, nell'alloggio di proprietà della figlia 36enne. Ricoverate anche le due donne, ma sono meno gravi. I vigili del fuoco hanno verificato che si è trattato di una perdita dall'impianto di riscaldamento. L'abitazione è stata messa sotto sequestro dai carabinieri.