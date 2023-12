Lega: in centinaia a corteo contro evento Lega a Firenze

A distanza di poche ore dal convegno del gruppo europeo Identità e democrazia in Fortezza da Basso alla presenza del vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha preso il via corteo di protesta indetto dall'associazione Firenze Antifascista. In strada, dietro a uno striscione gigante con scritto Firenze Antifascista e una bandiera di brigata partigiana, centinaia di persone tra cittadini, sindacati, associazioni ed esponenti dei centri sociali fiorentini. Tanti cartelloni contro il fascismo e bandiere, soprattutto della Palestina, vista anche l'adesione all'iniziativa della comunità palestinese a Firenze e in Toscana. La manifestazione, promossa in risposta al convegno delle forze di estrema destra della mattinata, ha preso il via da Porta al Prato e dopo il passaggio tra la stazione Santa Maria Novella e la Fortezza da Basso si concluderà in piazza Indipendenza.