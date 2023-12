Ue, "trovare accordo sul Patto di stabilità entro l'anno"

"Chiediamo al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo sulle proposte legislative" sulla riforma del Patto di stabilità e crescita "il più rapidamente possibile, in modo da rispondere adeguatamente alle sfide future". Lo dice all'Ansa un portavoce della Commissione europea in vista dell'Ecofin straordinario in programma giovedì 7 dicembre. "Accogliamo con favore l'ambizione della presidenza spagnola dell'Ue di raggiungere un accordo sulla riforma delle regole della governance economica entro la fine dell'anno. Continueremo a sostenere" questi "sforzi", sottolinea il portavoce.