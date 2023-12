Brandizzo: inchiesta, dubbi su procedure previste da Rfi

Dubbi sulle procedure previste da Rfi in materia di sicurezza sui lavori nelle linee ferroviarie. Questo il nuovo fronte aperto dalla procura di Ivrea (Torino) nel quadro delle indagini sull'incidente di Brandizzo costato la vita a cinque operai di una ditta di manutenzione dei binari. Dopo l'acquisizione di documenti disposta nei giorni scorsi, i magistrati hanno cominciato a raccogliere informazioni su episodi avvenuti in varie località italiane: non si tratta - secondo quanto si è appreso - di aprire nuovi procedimenti ma di acquisire dati utili per comprendere il quadro generale.