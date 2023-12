L'inverno di Trenitalia, 100 Frecce tra Milano e Roma

Più Frecce tra Milano e Roma e maggiore capillarità per collegare grandi città, medie località e mercatini di Natale È la campafna d'inverno di Trenitalia (Winter Experience 2023/2024) presenrara alla Srazione Centrale di Milano dall'ammimistrarore delegato Luigi Corradi. Tra le novità dell'orario che parte dal prossimo 10 dicembre sono previsti 2 nuovi collegamenti Frecciarossa tra Milano e Roma senza fermate intermedie in sole 2 ore e 50 minuti, aggiungendosi agli altri 7 che già coprono la distanza tra le due città in meno di tre ore. Ulteriori 6 Frecciarossa addizionali, con fermate intermedie e tempi di viaggio a partire da 3ore e 10minuti porteranno a 100 il numero di collegamenti al giorno. Di questi, 4 (2 in andata e 2 al ritorno) estenderanno la loro corsa a Torino, mentre 2 (uno in andata e uno di ritorno) collegheranno Milano con Napoli. Cinque Frecciarossa rodurranno i tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Milano, Rimini, Ancona e la Puglia. Un totale di 26 Frecciarossa al giorno, di cui 11 più veloci, garantiranno i collegamenti tra il capoluogo lombardo e la Costa Adriatica. Inoltre, 2 nuovi Frecciarossa tra Milano e Venezia porteranno a 44 i collegamenti giornalieri tra le due città.