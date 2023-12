Torino, inizio dei lavori a Porta Susa atteso nel 2024

Dovrebbero concludersi entro l'anno le demolizioni previste all'ex stazione di Porta Susa, a Torino, dove è prevista la realizzazione di un hotel, i cui lavori dovrebbero iniziare nel corso del 2024. Il tema è stato affrontato in Consiglio comunale con un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. L'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni, ha ricordato che il permesso di costruire era stato rilasciato il 12 giugno, pochi giorni prima del crollo del tetto dell'edificio storico. "La proprietà - ha spiegato Mazzoleni - afferma di essere in fase avanzata nella posa dei ponteggi strutturali sulla facciata retrostante la stazione, essenziali per garantire la stabilità delle mura perimetrali durante le attività di demolizione interne al fabbricato, che dovrebbero concludersi verosimilmente entro l'anno". L'assessore ha poi spiegato che, terminate queste, "verrà finalizzato il nuovo progetto strutturale e avviata una nuova gara con i general contractors nel corso dei primi mesi del 2024. Ad oggi non è ancora stato comunicato l'inizio dei lavori relativi alla nuova costruzione che dovranno comunque concludersi entro tre anni dalla data di inizio lavori". Avvio che, secondo la normativa, deve avvenire entro un anno dalla concessione del permesso di costruire. Al momento, ha concluso, "sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza della porzione crollata".