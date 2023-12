Ospedale Alessandria azienda ospedaliero-universitaria a gennaio

Con il sì di Lega, Fdi, Fi, Pd e Moderati e l'astensione di M5s, M4o-Mp e Luv, la commissione sanità del consiglio regionale ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione per conferire la qualificazione giuridica di 'Azienda ospedaliero-universitaria' all'azienda Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Il provvedimento, che passerà ora al voto dell'Aula, è stato presentato dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi. "Si tratta - ha spiegato Icardi - di un percorso parallelo a quello avviato in maggio a livello ministeriale. Un percorso più semplice, a livello regionale, reso possibile dalla legge regionale 18 del 2007 sulla programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale. Questo ci permetterà di partire con la nuova azienda ospedaliero-universitaria entro l'1 gennaio 2024". La commissione ha esaminato anche la proposta di delibera per fare dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino un'azienda autonoma, fissando le consultazioni online fino al 13 dicembre, con audizioni in presenza l'11. Il documento, ha spiegato Icardi, "intende prendere atto del fatto che i bambini non sono adulti piccoli e necessitano di mezzi, approcci e attività diversi". "Si tratta di una scelta - ha rimarcato l'assessore - che non comporterebbe incrementi di spesa e porterebbe indubbi vantaggi in termini di organizzazione del personale e dei servizi, di salute infantile e di finanziamenti nel caso in cui la struttura venisse trasformata in Irccs, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico".