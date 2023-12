Piemonte, Consiglio regionale intitola sala a Dino Sanlorenzo

Il Consiglio regionale del Piemonte ha dedicato una sala di Palazzo Lascaris, quella adiacente a Sala Morando, alla memoria di Dino Sanlorenzo, storico dirigente del Pci che ha presieduto l'assemblea legislativa piemontese dal 1975 al 1980 ed è stato vicepresidente della Regione fino al 1983, prima di entrare in Parlamento per un mandato. Nel 1977 Sanlorenzo promosse la nascita del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, convinto che per sconfiggere il terrorismo servisse una forte presa di posizione istituzionale. Fu infatti uno dei primi esponenti del Pci a condannare il terrorismo di estrema sinistra degli Anni Settanta, tema sul quale scrisse anche un libro, 'Gli anni spietati', del 1989. Alla cerimonia di intitolazione sono intervenuti il presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia e il presidente dell'Associazione ex consiglieri regionali Luciano Marengo, oltre ai familiari di Sanlorenzo. Il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle, esponente Pd, ha ricordato la figura di Sanlorenzo, in particolare "per la sua attività per fronteggiare il terrorismo degli Anni di Piombo". E' intervenuto anche Marengo: "Dino Sanlorenzo - ha osservato - è stato un uomo di partito coerente con i suoi ideali, ma anche un grande uomo delle istituzioni che per lui erano baluardo di democrazia". Michele Ruggiero, presidente dell' Associazione Porta di Vetro, ha ricordato come Sanlorenzo sia stato "investito di responsabilità importanti: lui e la sua generazione - ha notato - sentivano nella politica un alto senso del dovere".