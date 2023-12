Ministero, impegno delle Regioni a potenziare campagna vaccinale

"Le Regioni hanno assunto l'impegno a potenziare tutte le azioni necessarie per implementare la vaccinazione di prossimità, attraverso Open Day vaccinali e ponendo i medici di medicina generale, farmacie e tutti i setting assistenziali nelle condizioni di aumentare la propria offerta vaccinale, provvedendo a una più efficiente distribuzione delle dosi di vaccino Covid e antinfluenzale". Lo afferma il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero, Francesco Vaia, al termine della riunione questa mattina della Cabina di Regia dedicata alle campagne vaccinali Covid e influenza convocata dalla Direzione Generale della Prevenzione e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni. Anche da parte del Segretario Generale della Federazione Italiana Medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, sottolinea il ministero in una nota, "è stata confermata la disponibilità dei medici di medicina generale a partecipare a tutte le attività per la vaccinazione, puntando sul rapporto fiduciario con i pazienti, a partire da Open Day nei propri studi ambulatoriali e dalla co-somministrazione di vaccino antinfluenzale e anti-Covid". "Siamo soddisfatti per la partecipazione delle Regioni e l'unanime adesione a questo appello - conclude Vaia - e per la loro manifesta volontà di mettere uniformemente in campo ogni iniziativa per far sì che i cittadini italiani si sentano tutelati e accolti dal Servizio Sanitario Nazionale".