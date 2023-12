Piemonte, Consiglio regionale approva Defr 2024-26

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi a maggioranza il Defr, Documento di economia e finanza regionale 2024-2026. Il provvedimento inquadra la situazione piemontese nell'ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadendo le politiche da seguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, come "il mantenimento della spesa e il livello dei servizi, l'avviamento di un programma di investimenti, la lotta all'evasione fiscale". Nell'illustrazione l'assessore al Bilancio della giunta Cirio, Andrea Tronzano, ha spiegato che il documento "è in linea con quanto prospettato negli anni precedenti", annunciando che "a breve verrà portata in Aula anche la Nadef, Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza".