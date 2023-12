Torino: Lo Russo taglia fondi per la sicurezza

"A pochi giorni dalla richiesta al governo di aumentare il numero degli agenti a Torino, la Giunta Lo Russo si appresta a tagliare 10 milioni sulla sicurezza. In una delle città più pericolose d'Italia". A lanciare l'accusa il capogruppo e il vicecapogruppo di Torino Bellissima in Consiglio comunale, Paolo Damilano e Pierlucio Firrao, in vista dell'illustrazione in Commissione consiliare del capitolo del bilancio di previsione relativo alle materie in tema di sicurezza. "A quanto apprendiamo - dicono - il capitolo 'Ordine pubblico e sicurezza' passerebbe da 112 a 102 milioni di euro, con una riduzione di 8 milioni solo sul personale, che da 83 scende a 75. Chiederemo certamente conto di questo taglio nella Commissione in programma giovedì", annunciano Damilano e Firrao chiedendosi "cosa ne penseranno i cittadini che ogni giorno sono vittime di furti e aggressioni e chiedono semplicemente di poter vivere e lavorare in tranquillità?".