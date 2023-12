Rfi acquisisce la rete regionale dei trasporti del Piemonte

La rete regionale di trasporti del Piemonte Gtt, è stata acquisita dal gruppo Rfi. L'operazione, avviata già da tempo dalla Regione Piemonte, è stata formalizzata dal consiglio di amministrazione di Rfi. E' una delle condizioni per garantire da gennaio il nuovo servizio ferroviario dall'aeroporto di Torino. Si concretizza così - spiega il Mit - un iter fermo da due anni, nel 2020 era stato sottoscritto il primo protocollo, che risponde all'esigenza di rendere più sicuri e integrati a livello nazionale i trasporti su ferro. Grande soddisfazione è stata espressa dal vicepremier e ministro Matteo Salvini per un'operazione che mira a rilanciare l'efficienza dei trasporti per tutto il Paese e a valorizzare anche le reti regionali a favore della mobilità dei cittadini su tutto il territorio nazionale.