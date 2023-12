Lega, colorante nel Po distrae da veri problemi ambientali

In risposta all'ultima iniziativa di Extinction Rebellion, che ha visto il colorante verde essere versato nelle acque del fiume Po a Torino e in altri corsi d'acqua in città italiane come Roma, Venezia, Milano e Bologna, Andrea Cerutti, Consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte, ha espresso preoccupazione "per l'efficacia e l'impatto di tali azioni simboliche". Il consigliere leghista sottolinea che "tali gesti potrebbero avere l'effetto indesiderato di distogliere l'attenzione dai problemi ambientali più urgenti. È importante - ha affermato - che le manifestazioni per il clima non si trasformino in atti puramente simbolici. Noi stiamo già dirigendo la nostra energia verso soluzioni pratiche e azioni politiche concrete che affrontino problemi come l'inquinamento e la crisi dei rifiuti. Questi sono i veri nemici della sostenibilità ambientale".