Novi, per continuare a bere sfonda vetrina bar. Arrestato

Ha sfondato la vetrina del Baricentro a Novi Ligure (Alessandria), perché era ubriaco e voleva continuare a bere. Svegliati dal rumore in piena notte, i vicini hanno chiamato i carabinieri, pensando a un furto ma, arrivati sul posto, i militari hanno trovato l'uomo in preda ai fumi dell'alcol. Non voleva andarsene e ha iniziato a scontrarsi con gli uomini dell'Arma, che però sono riusciti a immobilizzarlo. Chiamata l'ambulanza, l'uomo è trasportato in ospedale per le cure del caso. Una volta dimesso, per lui la domenica è in cella.