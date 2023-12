Esercitazione antiterrorismo dei carabinieri di Torino

Il comando provinciale dei carabinieri di Torino nei giorni scorsi ha condotto un'importante esercitazione con assetti antiterrorismo al Centro Crf di Stellantis di Orbassano (Torino). Lo scenario simulato, in orario serale e notturno, in aree in quel momento non utilizzate dal personale dell'azienda, ha previsto che un malvivente, con l'obiettivo di sottrarre materiale sensibile sull'attività di ricerca, una volta sorpreso reagisse in modo violento, accoltellando un manager e tenendo in ostaggio alcuni colleghi. L'esercitazione ha coinvolto diverse unità specializzate, tra cui le aliquote di primo intervento del nucleo radiomobile di Torino e la squadre operative di supporto del primo reggimento carabinieri Piemonte, in grado di interrompere e contenere la minaccia, anche di natura terroristica chiamate a fronteggiare situazioni ad alto rischio. L'intervento ha coinvolto negoziatori, artificieri antisabotaggio, unità cinofile e militari del nucleo radiomobile e della compagnia di Moncalieri con la supervisione della sezione negoziazione e consulenza operativa del Gis. Durante la simulazione, gli operatori hanno dovuto anche gestire un ordigno nascosto. Il cane antiesplosivo Carlos del nucleo cinofili di Volpiano ha individuato il finto ordigno nascosto, che è stato successivamente disinnescato dagli artificieri antisabotaggio. L'obiettivo principale dell'esercitazione è stato verificare le capacità di reazione e coordinamento tra le diverse unità coinvolte. In particolare, sono stati testati i tempi di reazione, le procedure d'ingaggio e il coordinamento e controllo. Lo scenario prescelto ha mirato a simulare azioni di natura criminale di media-alta complessità. È stata importante, viene sottolineato in una nota, la disponibilità di strutture private per rendere verosimile l'esercitazione, in questo caso Stellantis. Anche questa esperienza acquisita sarà fondamentale per affinare le procedure operative e migliorare ulteriormente la prontezza delle forze di intervento in situazioni di emergenza.