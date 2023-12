Controllate aree della movida a Torino, identificate 81 persone

Le aree di Torino più interessate dalla movida, nei quartieri San Salvario, Vanchiglia e nel centro, sono state controllate la notte scorsa dalla polizia, insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. A partire dalle 20 sono state identificate 81 persone e controllati nove esercizi pubblici, sette dei quali sono stati sanzionati, per un totale di mille euro. Nello specifico, quattro esercizi sono stati sanzionati per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito e in un minimarket in centro è stata riscontrata la vendita di alcolici a minori. Un ristorante nel quartiere San Salvario inoltre è stato sanzionato per violazioni igienico-sanitarie. In un circolo cittadino invece sono sequestrati 10 chilogrammi di melassa per narghilè di contrabbando.