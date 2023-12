Bellomo (Lega), "procuratore Asti sia sottoposto a procedimento"

Il deputato leghista Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia, chiede un procedimento per il procuratore di Asti Biagio Mazzeo per avere commentato la sentenza sul gioielliere che a Grinzane Cavour (Cuneo) aveva inseguito e ucciso due banditi e ne aveva ferito un terzo. "Uno dei problemi della giustizia italiana, purtroppo non il solo - scrive il deputato in una nota - è lo smodato protagonismo di tanti magistrati. Non ha saputo sottrarsi a questa deplorevole tentazione neppure Biagio Mazzeo, capo della Procura di Asti, che si è preso la briga di commentare ripetutamente con la stampa la spropositata condanna a 17 anni del gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori". "A Mazzeo - prosegue Bellomo - vorrei ricordare che, secondo il decreto legislativo che elenca gli illeciti disciplinari dei magistrati, è fatto 'divieto di rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimenti non soggetti a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui'. Il comportamento del procuratore di Asti dunque, in palese violazione della norma - afferma Bellomo - non solo ha ignorato il principio costituzionalmente garantito della presunzione d'innocenza, ma ha anche potenzialmente influenzato l'opinione pubblica in un momento in cui la riservatezza e l'oggettività dovrebbero essere sovrane". "È quanto mai opportuno - sostiene il deputato - che il procuratore di Asti venga sottoposto al relativo procedimento disciplinare per violazione della norma che disciplina e punisce il comportamento dei magistrati nella gestione del proprio ufficio".