Cop28: Lo Russo, nel documento finale c'è occasione mancata

"C'è un tema molto contestato, la questione del phasing-out dai combustibili fossili. Penso sia una grande occasione mancata non inserire nel documento finale la strategia globale di uscita dai combustibili fossili". A dirlo, nella diretta radiofonica del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della Cop28, alla quale ha partecipato la scorsa settimana presentando le iniziative della Città in tema ambientale. Una questione al centro del dibattito, in queste settimane, anche per alcune azioni dei movimenti ambientalisti, l'ultima delle quali alcuni i fiumi colorati di verde da Extinction Rebellion. "Personalmente - dice Lo Russo - non apprezzo molto i gesti che vanno nell'ottica di essere lesivi delle libertà altrui. Spandere della fluoresceina nel Po non mi pare rientri in questa dimensione, è una sostanza innocua dal punto di vista ambientale. E' un gesto molto eclatante e dimostrativo. Sono un po' più in difficoltà - aggiunge il sindaco - nel giustificare gesti come blocchi stradali o cose di questo tipo. Io sono per il libero esercizio democratico ma nel rispetto dei diritti altrui. Queste - conclude Lo Russo - sono le punte più evidenti di questo tipo di protesta, ma c'è una grande parte della città, soprattutto i più giovani, che chiede azioni molto concrete, che sono quelle che stiamo facendo".