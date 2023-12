Mutui oltre 80% del valore ai giovani, Piemonte tra più virtuose

Il Piemonte è la seconda regione, dopo la Lombardia, che negli ultimi venti anni ha erogato agli under 36 più mutui high-loan-to-value, quelle soluzioni di finanziamento che superano l'80% del valore dell'immobile. A livello nazionale i mutui ad elevato Ltv si sono progressivamente affermati nel corso dell'ultimo ventennio, fino a interessare oggi un mutuo su quattro. L'Osservatorio di Qualis - Managing General Agent attiva in Italia nel mercato del credito B2B - ha rilevato che in Piemonte l'età media degli under 36 che dal 2003 al 2023 hanno scelto questo tipo di soluzioni è di 29 anni e mezzo. Inoltre, nell'arco temporale preso in analisi, si registra una crescita del 33% dell'importo medio finanziato ai giovani (da 70.000 euro nel 2003 a 93.000 euro nel 2023), a cui si affianca un aumento del Ltv da 91% a 95,6% (+5%). In Piemonte l'importo medio richiesto dai più giovani è inferiore del 37,6% rispetto alla media nazionale (93.000 euro va fronte di 128.000 euro). Tra le città nell'analisi spicca Torino, dove viene erogato il 20% di mutui ad elevato Ltv per under 36, seguita da Novara (3%) e Alessandria (2%).