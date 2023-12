Renzi, mondo discute di AI, Meloni-Ferragni litigano sul pandoro

"Mentre il mondo discute di intelligenza artificiale, in Italia le due principali influencer di questo Paese, Giorgia Meloni e Chiara Ferragni, litigano sul Pandoro Balocco. E niente, potremmo fermarci qui. Perché in questa prima frase c'è il riassunto di una politica che si preoccupa di fare i tweet, non le riforme. Le riforme sono sparite. L'attenzione è tutta sui like che sulle idee. Io sono andato a dirlo in faccia alla maggioranza, in Senato come ad Atreju, ma nessuno mi risponde: mi danno ragione in privato, poi in pubblico tutti zitti. Pace. Noi però continuiamo a dire le cose a viso aperto, come sempre. Su cosa mi attaccano? Nessuno mi risponde sulla politica ma sono specializzati nel buttarla sul personale. Sulla dichiarazione dei redditi. Non sopportano che io paghi più tasse di loro. O che all'estero per le conferenze invitino me e non loro". Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua Enews.