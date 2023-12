Peste suina: 28 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

I positivi, alla peste suina africana, sono 1.107, ventotto in più rispetto all'aggiornamento precedente, per diciannove casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 570; per nove in Piemonte dove i casi identificati salgono a 537. I diciannove nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: tre a Borzonasca (diciannove da inizio emergenza), uno a Fascia (primo caso), due a Fontanigorda (diciannove), sei a Genova (quarantasette), uno a Lumarzo (nove), uno a Rovegno (quaranta), uno a Santo Stefano d'Aveto (tre), tre a Torriglia (trentaquattro). I nove nuovi casi piemontesi sono stati accertati in provincia di Alessandria: uno ad Avolasca (due), uno a Bistagno (primo caso), due a Brignano-Frascata (sette), due a Carpeneto (quindici), uno a Cassinelle (diciassette), uno a Predosa (due), uno a Sant'Agata Fossili (cinque). Con i casi di Bistagno e Fascia salgono a 122 i Comuni. Lo rende noto l'istituto zooprofilattico.