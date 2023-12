Valle (Pd), poco credibile mega finanziamento Inail 6 ospedali

"Il mega finanziamento Inail per sei ospedali, Cambiano, Ivrea, Pellerina, Savigliano, Vercelli, Alessandria, pesa 1,679 miliardi di euro. Su una disponibilità nazionale teorica di Inail di 6 miliardi è poco credibile che il Piemonte ne assorba il 25% da solo, contando che Inail ha realizzato al momento tre ospedali in tutta Italia". Lo ha affermato il consigliere regionale del Pd Daniele Valle, durante l'incontro di fine anno, replicando alla conferenza di ieri della giunta Cirio. Secondo l'esponente dem anche, se quanto annunciato dal presidente della Regione "fosse vero, il canone di locazione dei 6 ospedali costerebbe minimo 42 milioni di euro l'anno, escludendo manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e utenze. A questi si aggiungerebbero i partenariati". Se queste operazioni andassero in porto, per Valle si parlerebbe di una cifra totale di spesa "stimata per difetto di almeno 160 milioni di euro l'anno o 202 milioni nella peggiore delle ipotesi. Una cifra monstre, assolutamente fuori dalla portata del bilancio regionale". "L'anno scorso Cirio ha annunciato il 2023 come l'anno dei progetti sbloccati che diventano concreti. Invece quest'anno l'ospedale unico del Vco è saltato, la procedura della Città della salute di Novara è sospesa, quella del Parco della salute di Torino ha subito l'ennesima proroga, i lavori al pronto soccorso di Molinette sono stati rinviati al giugno 2024 e la riapertura del pronto soccorso di Cuorgnè è slittata", ha concluso Valle.