Urso, "con Stellantis chiari, incentivi a produzioni italiane"

"Con Stellantis siamo stati chiari, i nostri incentivi per la rottamazione delle auto saranno dati a chi compra auto prodotte in Italia". Così il ministro del made in Italy durante la conferenza stampa a Verona. "Finora gli incentivi erogati dai passati governi sono andati per l'80% ad automobili prodotte all'estero. Stellantis ha avuto il 40% degli incentivi perché anche Stellantis produce all'estero. Siamo stati molto chiari, con questi incentivi gli aiuti andranno per auto prodotte in stabilimenti italiani. Lavoreremo sull'offerta e non sulla domanda" ha aggiunto.