Scomparso farmacista nell'Alessandrino ricerche in corso

Continuano nell'Alessandrino le ricerche di Mauro Caratti, 67 anni, titolare con la moglie Simona Zucca della farmacia di Alice Bel Colle (Alessandria). L'uomo è uscito il 29 dicembre dalla propria abitazione ad Acqui Terme, in zona Strada Moirano, per una passeggiata, e non ha fatto più rientro. La scarsa visibilità dovuta al maltempo ha reso impossibile il sorvolo dell'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Torino per le ricerche di Mauro Caratti. Quando è uscito di casa Caratti indossava una tuta blu, una giacca viola, cappellino grigio e scarpe dello stesso colore con strisce gialle. Oltre ai vigili del fuoco sono impegnati carabinieri, volontari di Protezione Civile, Cinofili e droni. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere. A seguire in prima persona le ricerche il sindaco di Alice Bel Colle Gianfranco Martino. "Mauro e la moglie Simona - dice - sono persone conosciute e molto apprezzate per il lavoro che fanno in paese. Con una decina di volontari abbiamo battuto i dintorni della casa e le zone dove è solito passeggiare, comprese quelle boscate. Il problema è che non abbiamo una minima traccia su dove possa trovarsi o su che cosa gli possa essere successo. Non possiamo che sperare".