Piccoli Berlusconi crescono

Piccoli Berlusconi crescono. I tre figli più piccoli di Silvio, Luigi, Barbara ed Eleonora, con la loro H14 hanno deciso di puntare sul fashion luxury. I rampolli, che controllano il 48% Fininvest, si sono uniti – riporta Milano Finanza – al grande parterre di investitori tra i quali figura la famiglia Peugeot. Il 30 novembre H14 ha sottoscritto una quota pari al 3,9% di Van 32 Invest, si tratta del veicolo creato dal fondo Van per investire in Florence. Fa parte del piano con cui Permira ha rilevato la maggioranza del gruppo. In questa operazione nel settore della moda di lusso si erano già aggiunti altri importanti soggetti: tra i quali la famiglia Peugeot (che detiene il 7,2% di Stellantis), tramite Invest Assets, la famiglia Rovati, tramite Fidim, la Finprog della famiglia Doris, e i piemontesi Gavio.