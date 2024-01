Inflazione: Scalfarotto (Iv), Urso non sa leggere grafici Istat

"La notizia vera è che il Ministro delle imprese del Made in Italy del nostro Paese non sa leggere un grafico Istat. I prezzi, nel 2023, sono aumentati del 5,7% (non dello 0,6%, quello è l'aumento su base annua del solo mese di dicembre). L'inflazione nel 2022 non era dell'11,6% (anche se lui scrive 11.8), ma dell'8,1%: quello dell'11,6% è l'aumento dei prezzi su base annua che il governo Meloni ha regalato agli italiani in un solo mese. Probabilmente il Ministro ha visto una linea che scendeva e si è galvanizzato, dimenticandosi di vedere tutti quei "+" sopra al grafico. Povere imprese, povera Italia". Lo scrive su X il senatore di Italia viva, il centro, Renew Europe Ivan Scalfarotto commentando la dichiarazione del Ministro Adolfo Urso, riguardo i dati sull'inflazione nel nostro Paese.