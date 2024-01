Directa: nel 2023 asset della clientela a quasi a 4,7 miliardi

Directa chiude l'anno 2023 con "nuovi record": i conti attivi al 31 dicembre erano 78.132 (+27% circa). mentre gli asset della clientela hanno raggiunto quasi i 4,7 miliardi di euro, 1,2 miliardi in più del 2022 (+35%), nonostante la dismissione delle attività con la clientela istituzionale nel periodo estivo abbia prodotto in calo della liquidità di circa 250 milioni e degli asset di oltre 180 milioni. Con oltre 16mila nuovi clienti in dodici mesi la società ha fatto segnare l'incremento più importante della sua storia. La liquidità della clientela retail, pur non essendo remunerata, è cresciuta comunque nell'anno di 40 milioni di euro (+13%), in un contesto di offerte sempre più redditizie di depositi remunerati presso altri intermediari. Il numero di ordini eseguiti è stato di poco superiore a 4 milioni, in lieve calo (-4,1%) rispetto al 2022. Sui mercati cash domestici, che rappresentano oltre il 50% dell'operatività di Directa, gli eseguiti sono stati superiori a 2,2 milioni (-2,6%), mentre i volumi intermediati hanno registrato una crescita rilevante (+16%), sfiorando la soglia di 30 miliardi di euro complessivi, soprattutto grazie agli aumenti che si sono prodotti sul comparto obbligazionario che ha più che raddoppiato il controvalore. Anche nel 2023, quindi, Directa ha avuto una performance migliore di Borsa Italiana che sui mercati cash, nei primi 11 mesi dell'anno, ha fatto segnare sugli ordini eseguiti un calo del 10,1%, mentre sui volumi ha registrato una lieve crescita (+4%). Per quanto riguarda i futures l'andamento è stato contrastato: gli eseguiti sono scesi del 6,3% facendo segnare un netto calo sui Futures domestici, parzialmente compensato dagli aumenti di scambi su Eurex e Cme, entrambi in controtendenza. "Anche il 2023 è stato per Directa un anno significativo: ringrazio innanzitutto i clienti che hanno voluto premiarci con la loro fiducia e poi tutti i collaboratori, di ogni livello, per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata" commenta il presidente della società, Massimo Segre.