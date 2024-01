Stellantis Ventures investe nella francese Tiamat

Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis, investe in Tiamat, azienda francese che sviluppa e commercializza la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio. Questa tecnologia offre un costo inferiore per chilowattora ed è priva di litio e cobalto. La grande disponibilità di sodio offre numerosi vantaggi in termini di maggiore sostenibilità e indipendenza strategica. Tiamat è una delle undici start-up tecnologiche premiate con lo Stellantis Ventures Award nel 2023, ed è la prima azienda al mondo ad aver commercializzato una tecnologia agli ioni di sodio in un prodotto elettrificato. L'investimento supporta Stellantis nell'offerta di una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile ai clienti di tutto il mondo. La tecnologia agli ioni di sodio promette un accumulo di energia più conveniente rispetto all'attuale tecnologia delle batterie agli ioni di litio, oggi largamente utilizzata. "Trovare nuove opzioni per disporre di batterie più sostenibili ed economicamente accessibili che utilizzino materie prime con ampia disponibilità è una delle ambizioni chiave del nostro piano strategico Dare Forward 2030, secondo cui azzereremo le nostre emissioni nette di carbonio entro il 2038," spiega Ned Curic, chief engineering and technology officer di Stellantis. "I nostri clienti si aspettano veicoli a emissioni zero capaci di offrire autonomia, prestazioni e convenienza. Questo è l'obiettivo di Stellantis e dei nostri partner. Lavoriamo insieme per sviluppare le tecnologie innovative del futuro".