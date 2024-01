Damilano addio

Tempi duri per Paolo Damilano. Mentre l’imprenditore acqua e vino, ex candidato sindaco del centrodestra a Torino, è impegnato in serrate trattative sul doppio fronte delle europee e delle regionali, la sua squadra nei municipi del capoluogo continua a perdere pezzi. Dopo l’addio in massa dell’estate 2022, quando otto consiglieri sparsi tra le otto circoscrizioni cittadine alzarono i tacchi, oggi arriva un’altra defezione. Si tratta di Claudia Amadeo, eletta nel quartiere San Salvario con Torino Bellissima e appena approdata alla Lega.