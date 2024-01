Gimbe, in Piemonte attivo di 12,2 milioni in mobilità sanitaria

Il Piemonte è tra le regioni italiane con un saldo attivo positivo nella mobilità sanitaria: ammonta a 12,2 milioni di euro, stando ai dati elaborati dalla Fondazione Gimbe. La quota del Piemonte è pari al 6.8% sul totale del saldo attivo, in cui sono protagoniste soprattutto Lombardia (18,7%), Emilia-Romagna (17,4%) e Veneto (12,7%). Per quanto riguarda la mobilità di prossimità, quella determinata da pazienti che preferiscono spostarsi in Regioni vicine il Piemonte ha un saldo passivo pari a 253,7 milioni di euro. Nelle casse della sanità privata in Piemonte finisce il 52.9% delle spese per ricoveri e prestazioni specialistiche, un dato inferiore alla media nazionale, che è del 54,7%. La quota più alta è quella del Molise, 90.5%, quella più bassa della Basilicata, 8,6%.