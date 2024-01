Stellantis: nel 2023 immatricolazioni +3,7% in Europa

Stellantis nel 2023 ha immatricolato in Europa (Ue, Efta e Regno Unito) 2.128.625 auto, il 3,7% in più dell'anno precedente. La quota di mercato è pari al 16,6% contro il 18,2%. Nel mese di dicembre il gruppo ha venduto 136.016 auto, in calo del 14,9% rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è scesa dal 14,7 al 13%.