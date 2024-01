PROTESTA

Città a piedi, sciopero dei bus

Confermata l'astensione di 24 ore per domani proclamata dai sindacati di base con lo slogan: "Salario, sicurezza e diritti". Le modalità esecutive dell'agitazione sono però diverse tra i territori. A Torino fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Il primo sciopero nazionale dei trasporti del 2024 è stato confermato per mercoledì 24 gennaio. Lo stop di 24 ore riguarderà mezzi pubblici come bus, tram e linee della metropolitana, proclamato dai sindacati di base Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Gli autoferrotranvieri protestano al grido di “salario, sicurezza e diritti”. Durante lo sciopero il servizio sarà garantito durante le fasce stabilite dalla legge: da inizio servizio diurno alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Sono diversi i motivi della protesta: si va dalla richiesta di aumenti salariali a tutele più forte in tema di sicurezza. Ai sindacati non piace poi “la corsa a svendere a privati e multinazionali” e quindi la mancanza di investimenti pubblici adeguati per il trasporto pubblico.

A Torino le fasce garantite da Gtt a Torino vanno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per quanto riguarda il servizio urbano e suburbano (compresa la metropolitana), da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30 per la rete extraurbana. A Milano Atm fa sapere che lo sciopero dei suoi mezzi “potrebbe avere conseguenze” in due fasce orarie: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a termine servizio. Non sono esclusi poi i convogli di Trenord che operano su Ferrovienord Spa. Stop, dalle 16:31 alle 20:31, anche per il personale Movibus. A Roma, scrive Atac sul proprio sito, i trasporti sono garantiti solamente durante le fasce di garanzia fissate per legge, quindi dall’inizio del servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59, L’astensione dal lavoro coinvolgerà l’intera rete Atac, compresi “i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub affidamento”, l’intera rete dei gestori RomaTpl e Ati Autoservizi Troiani/Sap. Per quanto riguarda Firenze, Autolinee Toscana informa che le fasce di garanzia vanno dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29. Fuori da questi orari la regolarità del servizio dei bus “dipenderà dalle adesioni allo sciopero”. A Bologna i mezzi si fermano dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 alla fine del servizio quotidiano. A Napoli i bus gestiti da Anm non si muoveranno dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 in poi. Il servizio delle linee funicolari è garantito solamente fino alle 9:20 e dalle 17 in avanti, con l’ultima corsa programmata per le 19:50. Per quanto riguarda le metropolitane, la 1 al mattino vede l’ultima corsa partire da Piscinola alle 9.12 e da Garibaldi alle 9:07. Si riprende, dalle stesse stazioni, alle 17 e alle 17:40, per garantire le ultime corse alle 19:33 e alle 19:28. Attenzione però anche ai mezzi Eav, coinvolti come quelli di Anm nello sciopero (con orari diversi per ogni tratta).